МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота к вечеру перешла в небольшой минус на увеличении доходности гособлигаций США как альтернативного объекта "безрисковых" вложений, свидетельствуют данные торгов. Алюминий дешевеет на 3%

По состоянию на 17.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,19%, или на 3,35 доллара, до 1781,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет в то же время на 0,85%, до 24,238 доллара за унцию.

Давление на котировки золота оказывает рост доходности казначейских облигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,67% с уровня предыдущего закрытия в 1,635%. При увеличении доходности гособлигаций золото становится сравнительно менее выгодным активом, поэтому его стоимость снижается.

Аналитики полагают, что в ближайшие дни динамика цен золота будет зависеть от ожиданий вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора пройдет 2-3 ноября. Рынки ожидают, что ФРС объявит о сокращении программы выкупа финансовых активов с рынка, что может привести к росту курса доллара. Дорогой доллар негативно влияет на стоимость золота, так как драгметалл становится менее выгодным для держателей другой иностранной валюты.