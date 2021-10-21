МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением цен, за исключением "Ленты" и НЛМК, свидетельствуют данные торговой площадки. Европейские биржи снизились на общем негативе

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,75%, до 8,86 доллара, "Новатэка" — упала на 2,62%, до 259,9 доллара, "Лукойла" — на 2,78%, до 101,45 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,7%, до 10,1 доллара, "Газпром нефти" — на 0,83%, до 36,05 доллара.

Расписки ВТБ подешевели на 4,36%, до 1,49 доллара, Сбербанка — на 2,63%, до 20,4 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 0,05%, до 110,1 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,62%, до 8,04 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,64%, до 3,15 доллара, "Магнита" — упали в цене на 2,68%, до 17,45 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 2,16%, до 32,61 доллара, "Северстали" — на 0,52%, до 22,88 доллара.

НЛМК подорожал на 1,35%, до 31,58 доллара, после выхода корпоративных новостей и статистики. Так, совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить по итогам прошлого квартала дивиденды в размере 13,33 рубля на акцию. А чистая прибыль компании с начала года составила 3,756 миллиарда долларов, увеличившись в 5,5 раза по сравнению с первыми тремя кварталами годом ранее.