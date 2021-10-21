ВАШИНГТОН, 21 окт — ПРАЙМ. Индекс широкого рынка S&P 500 побил очередной рекорд, первый с сентября, свидетельствуют данные торгов по итогам четверга.

S&P 500 поднялся на 0,30%, до 4549,78 пункта. Уверенно вырос и высокотехнологичный NASDAQ — на 0,62%, до 15215,70 пункта, тогда как промышленный DJIA номинально снизился на 0,02%, до 35603,08 пункта.