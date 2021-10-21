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Индекс S&P 500 побил очередной рекорд
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Индекс широкого рынка S&P 500 побил очередной рекорд, первый с сентября, свидетельствуют данные торгов по итогам четверга. S&P 500 поднялся на 0,30%, до 4549,78 пункта. Уверенно... ПРАЙМ, 21.10.2021
индексы, рынки, новости, биржи, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 21 окт — ПРАЙМ. Индекс широкого рынка S&P 500 побил очередной рекорд, первый с сентября, свидетельствуют данные торгов по итогам четверга.
S&P 500 поднялся на 0,30%, до 4549,78 пункта. Уверенно вырос и высокотехнологичный NASDAQ — на 0,62%, до 15215,70 пункта, тогда как промышленный DJIA номинально снизился на 0,02%, до 35603,08 пункта.