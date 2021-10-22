МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Жесткое решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых может укрепить российскую валюту до уровней, соответствующих 68-69 рублям против доллара, оценил для РИА Новости инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов. Банк России повысил ставку сразу на 0,75%

Рубль резко усилил свои позиции против основных резервных валют, отыгрывая жесткое решение ЦБ РФ и комментарии регулятора. Сразу после них курс доллара падал к закрытию четверга на 1,28 рубля до 69,82 рубля – минимума с июня 2020 года, евро — на 1,37 рубля, до 81,28 рубля – минимума с июля прошлого года.

ЦБ РФ повысил ключевую ставку шестой раз подряд, увеличив шаг до 0,75 процентного пункта — до 7,5% годовых, хотя эксперты ожидали повышения только до 7,25%. В заявлении по ключевой ставке ЦБ сохранил сигнал о возможности дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, считает ЦБ.

ЦБ, конечно немного удивил – мало кто ожидал такого агрессивного шага повышения, рассуждает Суверов. "Видимо, регулятор пытается совладать с инфляцией, которая переходит все границы. Все это вместе с дорогой нефтью поддерживает предпосылки для высокого притока средств в рублевые активы в рамках carry trade. На этой волне доллар может сползти в район 68-69 рублей", — считает он.

Судя по всему, можно ожидать еще одного повышения ключевой ставки ЦБ в текущем году, а цикл ужесточения денежно-кредитной политики закончится в следующем году, оценивает Суверов. "Эффект высокой базы по инфляции даст регулятору такую возможность", — добавляет он.