МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется на положительной территории, индекс Мосбиржи торгуется в плюсе и при этом более существенный рост показывает долларовый индекс РТС на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, следует из данных Московской биржи. Эксперт дал прогноз по курсу рубля на фоне решения Банка России по ставке

Банк России шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых, и дал сигнал о ее возможном дальнейшем повышении.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.54 мск растет на 0,52%, до 4240,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,68% до 1899,46 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 75 копеек, до 70,35 рубля, курс евро — на 80 копеек, до 81,86 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается в пределах 1%, до 85,5 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Динамику лучше рынка показывают акции "ПИКа"(+2,47%), "Камаза"(+5,64%), "Мосэнерго"(+2,25%) и "Магнита"(+1,81%).

Растут и бумаги золотодобытчиков: Petropavlovsk (+1,57%) и Polymetal (+1,11%).

На негативной территории торгуются акции "Акрона"(-0,93%), "Газпром нефти"(-0,8%) и расписки Mail.RU (-2,21%). Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", также снижается на 1,02%. Европейский бизнес требует магния

ПРОГНОЗЫ

"Решение ЦБ РФ повысить ставку сразу на 75 базисных пунктов меняет ландшафт привлекательности российских активов. Облигации становятся более интересными для среднесрочных вложений, так как их доходность уже значительно превышает дивидендную доходность российского рынка акций", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Эксперт ждёт закрытие дня в диапазоне 4220-4235 пунктов по индексу Мосбиржи.

Владимир Соловьев из Промсвязьбанка полагает, что дальнейшая динамика рынка будет зависеть от цен на товарных рынках, но отмечает, что сохраняются риски развития коррекционных настроений на российских фондовых площадках.