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https://1prime.ru/Financial_market/20211022/835017848.html
Московская биржа определила регламент работы в нерабочие дни
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Московская биржа определила регламент работы в период с 28 октября по 7 ноября в связи с объявлением общероссийских нерабочих дней, говорится в сообщении торговой площадки. Торги... ПРАЙМ, 22.10.2021
рынки, новости, биржи, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Московская биржа определила регламент работы в период с 28 октября по 7 ноября в связи с объявлением общероссийских нерабочих дней, говорится в сообщении торговой площадки.
Торги 28-29 октября и 1-3 ноября будут проводиться на всех рынках Московской биржи по стандартному расписанию, расчеты по итогам торгов будут осуществляться ежедневно.
Торги 5 ноября будут проводятся на всех рынках, за исключением товарного. Расчеты по сделкам в этот день будут осуществляться с учетом ряда особенностей.
Об особенностях проведения торгов и расчетов на рынке СПФИ (стандартизированных производных финансовых инструментов) 5 ноября будет объявлено дополнительно.
На остальных рынках торги и расчеты будут проходить в обычном режиме.
Торгов 30-31 октября, 4 ноября и 6-7 ноября не будет.