МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Московская биржа определила регламент работы в период с 28 октября по 7 ноября в связи с объявлением общероссийских нерабочих дней, говорится в сообщении торговой площадки. Доллар упал ниже 70 рублей

Торги 28-29 октября и 1-3 ноября будут проводиться на всех рынках Московской биржи по стандартному расписанию, расчеты по итогам торгов будут осуществляться ежедневно.

Торги 5 ноября будут проводятся на всех рынках, за исключением товарного. Расчеты по сделкам в этот день будут осуществляться с учетом ряда особенностей.

Об особенностях проведения торгов и расчетов на рынке СПФИ (стандартизированных производных финансовых инструментов) 5 ноября будет объявлено дополнительно.

На остальных рынках торги и расчеты будут проходить в обычном режиме.

Торгов 30-31 октября, 4 ноября и 6-7 ноября не будет.