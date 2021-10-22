МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в пятницу по основным биржевым индексам, за неделю также зафиксировано падение, следует из данных торгов. Московская биржа определила регламент работы в нерабочие дни

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,51%, до 4196,96 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1877,99 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи потерял 1,52%, а РТС — 0,72%.