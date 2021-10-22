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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211022/835018098.html
Российский рынок акций опустился ниже 4200 по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций снизился в пятницу по основным биржевым индексам, за неделю также зафиксировано падение, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных... ПРАЙМ, 22.10.2021
индексы, рынки, новости, мосбиржа, ртс, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в пятницу по основным биржевым индексам, за неделю также зафиксировано падение, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,51%, до 4196,96 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1877,99 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи потерял 1,52%, а РТС — 0,72%.