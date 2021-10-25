МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Расписки "Ленты" прибавляют в цене более 2% в ответ на выход отчетности за третий квартал, следует из данных торгов. "Лента" в третьем квартале нарастила чистую прибыль почти вдвое

К 10.20 мск расписки "Ленты" растут в цене на 2,01%, до отметки 228,9 рубля, а минутами ранее они дорожали до 230,5 рубля (+2,7%). При этом индекс Мосбиржи торгуется с несущественными изменениями, возле цены закрытия предыдущего торгового дня.

Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в прошлом квартале увеличила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 4,181 миллиарда рублей (по стандарту МСФО 17).

Общая выручка ритейлера в июле-сентябре увеличилась на 13,3%, до 118,238 миллиарда рублей, розничная выручка — на 13,5%, до 116,066 миллиарда.