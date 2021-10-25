МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно растут в рамках сезона финансовой отчетности, негативным фактором при этом служит ухудшение делового климата в Германии, свидетельствуют данные торгов. Индекс делового климата в Германии в октябре снизился

По состоянию на 11.04 мск французский индекс CAC 40 снижается на 0,01%, до 6733,38 пункта, британский индекс FTSE 100 растёт на 0,44%, до 7236,35 пункта, немецкий DAX увеличивается на 0,17%, до 15569,35 пункта.

На европейских фондовых биржах в понедельник наблюдается преимущественно положительная динамика, поскольку так инвесторы оценивают финансовые отчеты компаний. Так, акции британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings plc дорожают на 0,07% после сообщения о росте чистой прибыли компании с начала года в 3,2 раза.

В ближайшие дни рынки также ожидают финансовых результатов таких эмитентов, как Heinеken, Deutsche Bank, Kraft Heinz и других.

При этом негативом для немецкого, а также других индексов вследствие места немецкой экономики в Европе послужила макростатистика: индекс делового климата в Германии опустился до 97,7 пункта с уровня сентября в 98,8 пункта.