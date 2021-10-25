Бумаги российских компаний, кроме расписок TCS Group, дорожают на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением бумаг TCS Group, в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,42% — до 9,02 доллара, "Новатэка" — на 0,4%, до 261,35 доллара, "Лукойла" — на 1,07%, до 103,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,18%, до 10,28 доллара, "Газпром нефти" — на 0,07%, до 36,62 доллара.
Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,06% — до 32,54 доллара, "Северстали" — на 1,3%, до 23,42 доллара, НЛМК — на 0,96%, до 32,49 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 0,33% — до 1,53 доллара, Сбербанка — на 0,24%, до 20,74 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,44% — до 108,42 доллара.
GDR АФК "Система" дорожали на 1,14% — до 78,01 доллара. Бумаги "Магнита" дорожали на 1,77% — до 18,28 доллара, "Ленты" — на 0,23%, до 3,25 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20211025/835030776.html