МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением бумаг TCS Group, в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Расписки "Ленты" дорожают после выхода финансовой отчетности компании

По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,42% — до 9,02 доллара, "Новатэка" — на 0,4%, до 261,35 доллара, "Лукойла" — на 1,07%, до 103,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,18%, до 10,28 доллара, "Газпром нефти" — на 0,07%, до 36,62 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,06% — до 32,54 доллара, "Северстали" — на 1,3%, до 23,42 доллара, НЛМК — на 0,96%, до 32,49 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,33% — до 1,53 доллара, Сбербанка — на 0,24%, до 20,74 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,44% — до 108,42 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,14% — до 78,01 доллара. Бумаги "Магнита" дорожали на 1,77% — до 18,28 доллара, "Ленты" — на 0,23%, до 3,25 доллара.