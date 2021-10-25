МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, за исключением бумаг TCS Group, в понедельник дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

Здание гипермаркета "Лента" в Кировском районе Новосибирска, архивное фото

Расписки "Ленты" дорожают после выхода финансовой отчетности компании

По состоянию на 11.43 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,42% — до 9,02 доллара, "Новатэка" — на 0,4%, до 261,35 доллара, "Лукойла" — на 1,07%, до 103,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,18%, до 10,28 доллара, "Газпром нефти" — на 0,07%, до 36,62 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,06% — до 32,54 доллара, "Северстали" — на 1,3%, до 23,42 доллара, НЛМК — на 0,96%, до 32,49 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,33% — до 1,53 доллара, Сбербанка — на 0,24%, до 20,74 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,44% — до 108,42 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,14% — до 78,01 доллара. Бумаги "Магнита" дорожали на 1,77% — до 18,28 доллара, "Ленты" — на 0,23%, до 3,25 доллара.