МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Московская биржа вместе с участниками изучает возможности организации круглосуточной торговли, заявил председатель правления Московской биржи Юрий Денисов. Российский рынок акций открылся ростом на позитивном внешнем фоне

"Вместе с участниками мы изучаем возможности об организации круглосуточной торговли. Нам кажется, что это может быть интересно, но, я бы хотел это подчеркнуть, что все действия Московской биржи по запуску новых продуктов принимаются исходя из интересов и предложений участников", — сказал Денисов на конференции ACI Russia eFX Summit 2021.

"Вопрос не в том, готова ли биржа, вопрос — готов ли рынок. И вот эту готовность рынка мы сейчас смотрим и ищем по той простой причине, что это должно быть востребовано всеми участниками торговли", — добавил он.