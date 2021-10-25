МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Банк России не рассматривает введение регулирования в отношении высокочастотных биржевых торговых систем, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

По его словам, высокочастотная торговля — это та зона, которая требует постоянного внимания, очень внимательного отношения и оценки для введения какого-либо регулирования. "На текущий момент мы не рассматриваем введение регулирования в отношении высокочастотных торговых систем", — сказал он на конференции ACI Russia eFX Summit 2021.

"Данная тема обсуждается на международных площадках уже не первый десяток лет, и то регулирование, которое предлагается, оно в какой-то степени может быть, в том числе негативно для организации торговых площадок и для создания ликвидности на торговых площадках", — сказал он.

ЦБ РФ на текущий момент оценивает алгоритмические системы на нормальном стабильном рынке как не изымающие ликвидность, а образующие дополнительную ликвидность, что в том числе является положительным фактором, с учетом того количества физлиц, которое пришло на рынок. "Мы сейчас постоянно отслеживаем активность торговых алгоритмов и их влияние на рынок, как в микрофакторах, так и с точки зрения широких факторов. Безусловно, мы консультируемся также с биржами, с которыми у нас активный диалог существует", — отметил Лях.

При этом, продолжил он, чем лучше будет идентификация такого рода систем на организованных торгах, тем будет удобнее и для организаторов торговли, чтобы оценивать потенциальные нагрузки на торговые системы, и для регуляторов с точки зрения оценки объемов, которые дают данные торговые системы, и для самих торговых систем, потому что позволят при редких, но ярких ошибках при работе быстро связываться с регулятором и организаторами торгов для устранения рисков для всей системы.

Он пояснил журналистам в кулуарах саммита, что сейчас алгоритмы действуют по понятным и стандартным механизмам, и если вдруг понадобится введение "определенных рамок", то это можно сделать и в форме рекомендаций. При этом новых участников на этом рынке не появляется, потому что порог входа в последнее время увеличился в десятки раз.

"Это неотъемлемая часть существующего рынка, мы к этому относимся прагматично и позитивно, с одной стороны. С другой стороны, алгоритмы бывают разные и для нас они могут создавать, в том числе проблемы, как излишнюю нагрузку на IT-системы, так и вопросы (уже не связанные напрямую с алгоритмами), которые проходят по линии недобросовестных практик, которые мы тоже мониторим", — сказал в свою очередь управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.