МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Банк России принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок (GDR) Mercury Retail Holding PLC и о допуске акций компании к публичному обращению в РФ, говорится в материалах ЦБ — компания является владельцем сетей алкомаркетов "Красное & Белое" и "Бристоль".

Так, Банк России 25 октября "принял решение о регистрации проспекта глобальных депозитарных расписок… удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Меркурий Ритейл Холдинг Пиэлси… и допуске обыкновенных акций Меркурий Ритейл Холдинг Пиэлси… к публичному обращению в Российской Федерации посредством допуска глобальных депозитарных расписок… удостоверяющих права в отношении указанных акций", — говорится в материалах.

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Согласно сообщению агентства, компания рассчитывает на оценку своего бизнеса в 20 миллиардов долларов и планирует провести IPO позднее в текущем году или в начале 2022 года.

Сеть "Красное & Белое" была основана Сергеем Студенниковым в 2006 году. В сентябре 2019 года Студенников и предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль"), объявили о закрытии сделки по объединению ритейлеров в единый розничный бизнес. Кесаев и Кациев получили 51% объединенной холдинговой компании, Студенников — 49%.

Объединенная компания стала третьим по объему выручки российским ритейлером после X5 Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") и "Магнита". В мае "Магнит" сообщил о достижении соглашения по приобретению розничной сети "Дикси" у Mercury Retail. О закрытии сделки было объявлено в июле.