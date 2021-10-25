МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок может повторить рекорд прошлого года по объему торгов по итогам 2021 года, заявил журналистам глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

Согласно исследованию НАУФОР, капитализация внутреннего рынка акций по итогам третьего квартала 2021 года составила 65 триллионов рублей, увеличившись с начала года на 26,5%. "Тем не менее наш рынок по-прежнему небольшой. Я думаю, что у нас нет оснований для эйфории, потому что рынок по-прежнему составляет с точки зрения капитализации 52%, если оценивать в долларах, капитализации 2007 года. Мы, таким образом, после кризиса 2008 года не восстановились", — отметил Тимофеев.

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"Наверняка рекорд по объемам торгов 2020 года повторится и в 2021 году. Повторится и объем торгов облигациями. Определенную роль рост ставок по депозитам будет иметь значение. Если нас сравнивать с 2007 годом с долларовой оценкой рынка, то всего лишь 40% оборота 2007 года. И этот важнейший показатель нужно восстанавливать", — отметил Тимофеев.

Биржевой оборот российских и иностранных акций на Московской бирже по итогам 9 месяцев составил 20,7 триллиона рублей. К обращению допущены акции 269 иностранных эмитентов. В свою очередь биржевой оборот иностранных акций на" СПБ Бирже" (без учета РЕПО) по итогам 9 месяцев 2021 года составил 292,2 миллиарда долларов. Количество эмитентов акций – 1,584 тысячи компаний.

Объем рынка корпоративных облигаций по итогам 9 месяцев 2021 года увеличился на 3%, до 16,76 триллиона рублей. Количество эмитентов облигаций, торгуемых на Московской бирже, составило 369 компаний. Рынок государственных облигаций с начала года вырос на 13%, до 15,95 триллиона рублей. Объем биржевых сделок (по фактической стоимости, без сделок РЕПО и размещений) с корпоративными облигациями на Московской бирже по итогам 9 месяцев составил 2,1 триллиона рублей, с государственными облигациями – 5 триллионов рублей.

"Что касается прежней кратности, не нулевая уже база, мы наверное не сможем рассчитывать на прежний темп привлечения розничных инвесторов на фондовый рынок. Около 15 миллионов человек открыли счета, всего счетов 24 миллиона, как говорит Московская биржа, но далеко не все они зафондированы. 27% примерно брокерских счетов, не являющихся ИИС, 33% — ИИС зафондированы. Таким образом, на рынке около 5 миллионов брокерских клиентов", — сказал он.

"Количество индивидуальных инвестиционных счетов с начала года выросло за 9 месяцев на 30% — это довольно много, и смею предположить, что индивидуальные инвестиционные счета будут пользоваться интересом больше, чем прежде, с учетом роста ставок по депозитам", — отметил Тимофеев.