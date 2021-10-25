МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Стоимость акций американской компании Tesla обновила исторический рекорд, превысив 1000 долларов за ценную бумагу, после чего капитализация компании взлетела выше 1 триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.30 мск акции Tesla дорожали на 12,76%, до 1025,71 доллара за ценную бумагу. В результате этого рыночная стоимость компании превысила 1 триллион долларов.

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Инвесторы отреагировали на новости о соглашении между Tesla и Hertz, по которому производитель электромобилей поставит прокатчику 100 тысяч машин.

А перед этим компания сообщила о рекордной квартальной прибыли. По итогам прошедшего квартала чистая прибыль Tesla выросла в 4,9 раза в годовом выражении, до 1,62 миллиарда долларов, а выручка — в 1,6 раза, до 13,76 миллиарда.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.