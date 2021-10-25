ВАШИНГТОН, 25 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 вновь побили рекорды в понедельник на ожидании отчетности крупных компаний на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный DJIA поднялся по итогам дня на 0,18%, до 35714,15 пункта, индекс общего рынка S&P 500 вырос на 0,47 — до 4566,48 пункта, тогда как высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,90%, до 15226,71 пункта.

Акции производителя электромобилей Tesla по итогам дня выросли на 12,66%, а капитализация компании превысила 1 триллион долларов. Это произошло на новости о том, что крупнейшая фирма аренды автомобилей Hertz закупает 100 тысяч автомобилей Tesla.