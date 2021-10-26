МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ обсуждает с Московской биржей включение в правила листинга обязательного требования к компаниям по раскрытию нефинансовой информации, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына. Центробанк назвал главную проблему сферы структурных продуктов

"Мы сейчас с Московской биржей начинаем диалог о том, чтобы в правила листинга включалось требование, что компании в обязательном порядке, те которые пролистингованы, будут раскрывать нефинансовую информацию. Такое требование предполагаем сделать для компаний первого и второго котировального уровня", — сказала она в ходе конференции "ESG в России и Франции: от внедрения к рациональному восприятию".

По ее словам, для компаний третьего котировального списка, что называется "внесписочных", которые не включены в высшие котировальные списки, ЦБ предполагает не делать это требование обязательным. Но в случае, если компания не раскрывает такую информацию, ЦБ считает необходимым, чтобы компания объясняла, почему на данный момент времени она такую информацию не раскрывает, потому что действительно это нужно и для инвесторов, и для кредиторов, добавила Курицына.

По ее словам, в настоящее время 70% компаний, которые включены в котировальные списки высшего уровня Московской биржи, в добровольном порядке раскрывают нефинансовую информацию.

Глава департамента ЦБ согласилась, что рано или поздно регулирование раскрытия нефинансовых отчетов и ESG-информации в России станет обязательным. "Когда конкретно? Я думаю, что преждевременно вводить регулирование до того, пока не будет выработан международный глобальный единый стандарт. Сейчас такая работа ведется. В 2022 году предполагается выход первого проекта некого единого глобального стандарта раскрытия информации", — сказала она.