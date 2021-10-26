МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США заметно растут во вторник, в то время как инвесторы ожидают публикации отчетов компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов. Прибыль Facebook увеличилась более чем в полтора раза

По состоянию на 13.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,3%, до 35727 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 15598 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 4576,75 пункта.

Инвесторы с оптимизмом ожидают финансовых отчетов Microsoft, Twitter и Google, которые будут опубликованы после закрытия торгов вторника. Оптимизм инвесторов подкрепляется отчетом Facebook, который был опубликован накануне. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети увеличилась в 1,6 раза в годовом выражении и составила 29 миллиардов долларов. Акции компании дорожают на предварительных торгах на 3%.

Аналитики полагают, что в целом новостной фон остается позитивным для бирж, хотя ситуация с коронавирусом по-прежнему оставляет желать лучшего. "Число заражений коронавирусом резко выросло, экономические статданные были довольно хорошими, а ранее опубликованные данные о прибыли за третий квартал позитивными. Суть в том, что это все еще тот рынок, где покупают на падении", — отметил главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Дэвид Донабедян (David Donabedian), чье мнение цитирует газета Wall Street Journal.

Кроме того, инвесторы ожидают публикации ряда статданных, которые становятся особенно важны перед грядущим ноябрьским заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее регулятор заявлял о своем намерении начать сворачивать программу выкупа финансовых активов с рынка в ноябре. В четверг будут дана предварительная оценка ВВП США за прошлый квартал, а в пятницу — данные о доходах и расходах населения США за сентябрь.