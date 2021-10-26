МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник растут после публикации макростатистики, а Dow Jones и S&P 500 достигли новых исторических максимумов, свидетельствуют данные торгов. Индекс доверия потребителей в США в октябре неожиданно подрос

По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,34%, до 35 861,3 пункта, а ранее во вторник он достиг исторического максимума в 35 865,53 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 растёт на 0,64%, до 4 595,3 пункта, ранее сегодня также достигая нового исторического рекорда, в 4 596,82 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивается на 0,08%, до 15 078,4 пункта.

Инвесторы испытывают оптимизм после выхода данных индекса доверия потребителей в США, который вопреки ожиданиям экспертов вырос — до 113,8 пункта с пересмотренного значения сентября в 109,8 пункта. Кроме того, продажи новых домов в США в сентябре увеличились больше прогноза – на 14%, до 800 тысяч.

Кроме того, технологический концерн General Electric (GE) ранее сообщил, что по итогам прошлого квартала получил чистую прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов против убытка годом ранее. Акции GE дорожают на 4,7%. Продажи новостроек в США увеличились в сентябре

Также сегодня после закрытия торгов свои финансовые показатели опубликуют Microsoft, Twitter, Google и Visa.

По словам старшего инвестспециалиста Pictet Wealth Management Матиаса Гонсалеса (Mathias Gonzalez), рынкам необходимо видеть компании с устойчивой прибыльностью, чтобы опасения относительно инфляции и проблем в цепочках поставок ослабли.