МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота падает более чем на 1% на увеличении доходности гособлигаций США как альтернативного способа "надёжных" вложений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,03%, или на 18,45 доллара, до 1788,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,13%, до 24,067 доллара за унцию.

Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,64% с уровня предыдущего закрытия в 1,635%. Золото в связи с этим становится менее выгодным активом для инвесторов, и его стоимость начинает опускаться.

При этом относительно небольшой прирост доходности американского долга усиливается укреплением доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,09%, до 93,89 пункта, делая покупку драгметалла ещё менее выгодной для обладателей прочих валют.

Инвесторы также ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут оглашены 3 ноября. Регулятор может объявить о сокращении объёма выкупа финансовых активов с рынка, и с учётом грядущего ужесточения монетарной политики в Штатах курс доллара и доходность гособлигаций растут.