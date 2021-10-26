МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов вторника выросла на 1%, до 1073,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.

Молдавия закупит еще миллион кубометров газа у Нидерландов

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1070 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1072,4 доллара (916,6 евро).

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.