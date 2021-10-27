МОСКВА, 27 окт — Dow Jones/ПРАЙМ. Котировки золота во вторник закрылись ниже 1800 долларов США за унцию после того, как в понедельник впервые с середины сентября завершили торги выше этой отметки. Золото дешевеет более чем на 1%

Снижение цен во вторник произошло на фоне фиксации прибыли и небольшого укрепления доллара, отмечает Чинтан Карнани из Insignia Consultants.

Индекс доллара ICE на момент написания статьи демонстрировал подъем на 0,2%. Американская валюта укрепилась после того, как Conference Board ранее во вторник сообщила о росте индекса потребительского доверия в США в октябре до 113,8 против пересмотренного сентябрьского значения 109,8.

"Для продолжения краткосрочного ралли цены должны пробить уровень 1800 долларов", — подчеркнул Карнани.

Декабрьские фьючерсы на золото закрылись с понижением на 13,40 доллара, или 0,7%, по 1793,40 доллара за унцию. В понедельник котировки поднялись на 0,6%, достигнув максимума закрытия для самых активно торгующихся контрактов с 14 сентября, согласно данным FactSet.

Несмотря на снижение во вторник, "цены на золото остаются в восходящем тренде на дневном графике", сказал Джим Уикофф, старший аналитик Kitco.com. Путь наименьшего сопротивления для котировок – оставаться в диапазоне или двигаться вверх, добавил он.

Декабрьские фьючерсы на серебро упали в цене на 50 центов, или примерно 2,1%, до 24,088 доллара за унцию. В понедельник они подорожали на 0,6%.

Росту золота содействуют опасения относительно устойчивой инфляции по всему миру, поскольку этот драгоценный металл считается инструментом хеджирования инфляционных рисков. Однако прогнозы относительно более скорого, чем ранее ожидалось, повышения процентных ставок ФРС США, которые пока находятся в диапазоне 0-0,25%, вероятно, будут ограничивать потенциал роста драгоценных металлов.

Ближайшее заседание Комитета ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC) состоится 2-3 ноября. Как ожидают наблюдатели, центральный банк сообщит о начале сворачивания программы покупки облигаций, которая была запущена в разгар пандемии коронавируса. Инвесторы будут изучать любые сигналы относительно сокращения покупок облигаций на предмет возможных намеков на темпы будущего повышения процентных ставок.

"Цены на золото подскочили выше 1800 долларов после падения доходности краткосрочных казначейских облигаций, когда председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что ускорение инфляции может быть более длительным, чем ожидалось", – отметил Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

По его словам, последние высказывания Пауэлла усилили мнение о том, что более скорое, чем ранее предполагалось, повышение процентных ставок может сдержать рост цен на сырьевые товары.

Между тем декабрьские фьючерсы на медь закрылись с понижением на 0,9%, по 4,486 доллара за фунт.

Январские фьючерсы на платину упали в цене на 2,9%, до 1032,90 доллара за унцию, а декабрьские контракты на палладий подешевели примерно на 2,1%, до 2004,80 доллара за унцию.

— Авторы Myra P Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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