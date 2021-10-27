МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. К концу 2021 года индексы Мосбиржи окажутся на уровне 4000-4400 пунктов, РТС — 1950-2000. При этом валютные курсы будут находиться в диапазоне 68-71 рубль/$ и 78-81 рубль/€, — так считают аналитики, которых опросили "Известия". Курс евро слабо меняется к доллару в ожидании заседания ЕЦБ

Предполагается, что росту российского рынка акций поспособствует ряд факторов, которые обеспечат доминирование повышательного тренда как минимум до конца нынешнего года. Среди факторов называются общемировой подъем фондовых индексов во главе с американскими биржами, мягкая политика ФРС и ЕЦБ, продолжающих эмиссию валют, высокие цены на углеводороды, металлы и другое сырье, а с этим и восстановление российской и мировой экономик после пандемии, объяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

При этом, по словам аналитика "Финама" Андрея Маслова, глобальный рост аппетита к риску среди инвесторов и мировой энергетический кризис способствуют укреплению рубля.

В то же время эксперты предостерегают, что основными «черными лебедями» для фондового рынка и валюты может стать ухудшение ситуации с пандемией, а также окончание мирового энергетического кризиса.

Как свидетельствуют данные Мосбиржи, с начала года индикатор Мосбиржи вырос на 29%, РТС — на 39%. Рубль за это время укрепился по отношению к доллару на 5%, к евро — на 10%.