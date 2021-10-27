МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Mercury Retail, третий крупнейший российский ритейлер, управляющий сетями "Красное & Белое" и "Бристоль", объявил о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже, говорится в заявлении компании. "Делимобиль" определился с ценой размещения в рамках IPO

"Mercury Retail Holding PLC, крупнейший российский оператор магазинов формата ultra-convenience и третий крупнейший продуктовый ритейлер страны, сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок с листингом на Московской бирже", — сообщает ритейлер.

Предложение будет состоять из размещения компанией Mercury Retail Group Limited (продающий акционер) глобальных депозитарных расписок, каждая GDR удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding. Компания подала заявку на допуск ее глобальных депозитарных расписок к торгам на Московской бирже.

"Предполагается, что компания и продающий акционер придерживаются стандартных обязательств по неотчуждению акций в соответствии с предложением. Ожидается, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества GDR, продаваемых в рамках предложения, будет предоставлен в определенный период после завершения предложения", — добавляется в сообщении.

Добавляется, что Mercury Retail планирует выплачивать дивиденды ежеквартально и будет стремиться направлять на них не менее 50% чистой прибыли по МСФО. "В соответствии с действующей политикой, группа планирует выплачивать дивиденды ежеквартально и будет стремиться к уровню выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО за соответствующий период", — говорится в сообщении.