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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211027/835049687.html
Российский рынок акций в начале торгов снижается вслед за нефтью
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Российский рынок акций снижается в начале торгов среды вслед за дешевеющей нефтью, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,43% — до... ПРАЙМ, 27.10.2021
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов среды вслед за дешевеющей нефтью, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,43% — до 4218,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1910,71 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 2 копейки — до 69,52 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 80,71 рубля.
Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,98% — до 84,81 доллара за баррель.