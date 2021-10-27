МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в начале торгов среды вслед за дешевеющей нефтью, следует из данных Московской биржи. Нефть дешевеет на данных об увеличении запасов

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск опускался на 0,43% — до 4218,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1910,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" повышается на 2 копейки — до 69,52 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 80,71 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 0,98% — до 84,81 доллара за баррель.