МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Московская биржа увеличила до 94,99% с 29,5% свою долю в электронной платформе для внебиржевой торговли валютой NTPro (разработчик и собственник NTPro — ООО "НТ Прогресс", 100% акций которого владеет BierbaumPro), следует из сообщения биржи. Мосбиржа допустила к торгам расписки компании "Делимобиль"

Ранее в октябре Мосбиржа сообщала, что увеличила свою долю в NTPro до 29,5% с 24,9995%. В марте прошлого года биржа заключила соглашение, подразумевающие возможность дальнейшего поэтапного приобретения до 100% акций компании в течение трех лет начиная с 2020 года.

"Доля участия организатора торговли в уставном капитале указанной организации или доля принадлежавших ему голосующих акций указанной организации до приобретения: 29,5%… Доля участия организатора торговли в уставном капитале указанной организации или доля принадлежащих ему голосующих акций указанной организации после приобретения: 94,99%", — говорится в сообщении.

В понедельник председатель правления Московской биржи Юрий Денисов и управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Игорь Марич рассказали о планах создания нового направления бизнеса на базе NTPro.

Обсуждается возможность развития рынка форекс с помощью такого инструмента, как контракт на разницу цен различных активов, так называемый контракт на разницу, или CFD, в таком случае мы могли бы предоставить возможность агрегации цен на NTPro, а также использовать биржевой инфраструктуру для расчета ставок и рисков, заявил Денисов. NTPro будет агрегировать ликвидность и формировать прозрачную цену на эти инструменты, но пока этот проект обсуждается на начальном этапе, пояснил Марич.