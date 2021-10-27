МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Московская биржа допустила к торгам американские депозитарные акции (ADS) онлайн-агрегатора ЦИАН, работающего с объявлениями на рынке недвижимости, говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа увеличила свою долю в валютной платформе NTPro

Биржа 27 октября включила в первый котировальный список ADS, представляющие обыкновенные акции Cian PLC, с торговым кодом CIAN.

Ранее ЦИАН подал регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Вместе с размещением бумаг в Нью-Йорке компания планировала провести листинг ADS на Московской бирже.

ЦИАН намерен разместить американские депозитарные акции (ADS) Cian PLC. Это бумаги головной компании ЦИАНа, зарегистрированной на Кипре.