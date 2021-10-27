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https://1prime.ru/Financial_market/20211027/835056534.html
Рубль усиливает падение, курс евро поднялся уже выше 82 руб
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. Рубль усиливает падение в среду на фоне дешевеющей нефти, курс евро уже выше 82 рублей, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.51 мск рос на 1,14 рубля,... ПРАЙМ, 27.10.2021
валюта, рынки, новости, рубль, валюта, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение в среду на фоне дешевеющей нефти, курс евро уже выше 82 рублей, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.51 мск рос на 1,14 рубля, до 70,64 рубля, курс евро — на 1,41 рубля, до 82,01 рубля, следует из данных Московской биржи.
Рынок нефти теряет 1,4%, до 84,4 доллара за баррель сорта Brent.