МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Рубль усиливает падение в среду на фоне дешевеющей нефти, курс евро уже выше 82 рублей, следует из данных торгов. Запасы нефти в США за неделю выросли больше прогноза

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.51 мск рос на 1,14 рубля, до 70,64 рубля, курс евро — на 1,41 рубля, до 82,01 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рынок нефти теряет 1,4%, до 84,4 доллара за баррель сорта Brent.