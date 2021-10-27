МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо колеблется в среду вечером, в то время как инвесторы оценивают финансовые отчеты компаний и ожидают заседаний центробанков, свидетельствуют данные торгов. Рубль усиливает падение, курс евро поднялся уже выше 82 руб

По состоянию на 17.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,01%, или на 0,2 доллара, до 1793 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,3%, до 24,163 доллара за унцию.

С одной стороны, инвесторы следят за финансовыми отчетами компаний, оценивая как нестабильная экономическая ситуация повлияла на их прибыль. Но, несмотря на все риски, компании демонстрируют сильные показатели. Аналитики ANZ, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что снижению стоимости золота способствует рост аппетита к риску на фоне публикации сильных финансовых отчетов компаний.

С другой стороны, инвесторы ожидают решения центробанков о дальнейшей монетарной политике, что отразится на курсе доллара, к которому чувствительно золото. В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), а 3 ноября итоги своего заседания огласит Федеральная резервная система (ФРС) США. Ожидается, что регуляторы начнут сворачивать меры поддержки.

В то же время, инвесторы ожидают публикации данных по ВВП США, которые также могут повлиять на динамику доллара. Аналитики полагают, что, согласно первой оценке, рост в третьем квартале замедлился до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале.