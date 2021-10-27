МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером увеличили темпы снижения после выхода данных о росте запасов этого сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов. Рубль усиливает падение, курс евро поднялся уже выше 82 руб

По состоянию на 17.56 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,76%, до 84,15 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,69%, до 83,27 доллара за баррель. До выхода статистики нефть дешевела примерно на 1%.

Минэнерго США минутами ранее сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 октября, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1% — до 430,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателей лишь на 1,9 миллиона баррелей, а Американский институт нефти (API) ранее сообщил об увеличении на 2,3 миллиона.

Запасы бензина и дистиллятов в свою очередь снизились, однако меньше прогнозов.

Аналитики, опрошенные газетой Wall Street Journal, полагают, что данные минэнерго США стали дополнительной причиной для инвесторов к уже начинавшейся фиксации прибыли после активного роста цен на нефть.