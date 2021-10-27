Цены на нефть ускорили снижение после выхода данных о росте её запасов в США
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером увеличили темпы снижения после выхода данных о росте запасов этого сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.56 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,76%, до 84,15 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,69%, до 83,27 доллара за баррель. До выхода статистики нефть дешевела примерно на 1%.
Минэнерго США минутами ранее сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 октября, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1% — до 430,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателей лишь на 1,9 миллиона баррелей, а Американский институт нефти (API) ранее сообщил об увеличении на 2,3 миллиона.
Запасы бензина и дистиллятов в свою очередь снизились, однако меньше прогнозов.
Аналитики, опрошенные газетой Wall Street Journal, полагают, что данные минэнерго США стали дополнительной причиной для инвесторов к уже начинавшейся фиксации прибыли после активного роста цен на нефть.
https://1prime.ru/Financial_market/20211027/835056658.html