МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Рубль растерял в среду рост текущей недели — в рамках фиксации игроками прибыли от укрепления российской валюты в предыдущие дни. Эксперты порекомендовали россиянам запастись долларами

Дешевеющая нефть и рост доллара против большинства "развивающихся валют" поддержали давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.48 мск рос на 84 копейки до 70,34 рубля, курс евро — на 1,1 рубля, до 81,7 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ФИКСАЦИИ ПРИБЫЛИ

На российском валютном рынке в среду усилились коррекционные настроения, только наметившиеся во вторник. Так, за три торговых дня, начиная с пятницы доллар максимально падал на 1,9 рубля, а евро – на 2,2 рубля, и игрокам рынка было что фиксировать.

Внешний фон поддержал такие настроения. Так, нефть марки Brent падала вечером на 2,1% в район 83,9 доллара за баррель. Коррекция нефтяных котировок вниз проходит на фоне фиксации прибыли игроками после выхода данных о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 октября, выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1% — до 430,8 миллиона баррелей при прогнозах увеличения показателя только на 1,9 миллиона баррелей.

При этом западные фондовые рынки в основном снижаются в среду вечером, дешевеют и многие "развивающиеся" валюты против доллара, оказывая давление на аппетит к риску.

Аукцион Минфина России, с одной стороны, продемонстрировал спрос на рублевый долг, однако малый объем предложения не способствовал спросу на рублевую ликвидность, что не поддержало курс рубля.

Ведомство разместило на аукционе ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года на 6,841 миллиарда рублей при спросе в 16,774 миллиарда.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 1,3-1,4%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 5,9 тысяч за баррель сорта Brent. Годовая инфляция в России на 25 октября ускорилась до 7,97%

ПРОГНОЗЫ

Рубль в среду корректировался вниз впервые с прошлого четверга, и уже к середине дня курс превысил отметку 70 рублей за доллар, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес Капитал".

"В целом существенная коррекция отечественной валюты выглядит логичной на фоне заметного снижения нефтяных котировок. Кроме того, на локальном рынке постепенно сходит на нет фактор налогового периода, лишая рубль дополнительной поддержки", — комментирует он.

Прогнозный диапазон для курса доллара до конца текущей недели – 69,5-71,5 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Неустойчивость внешнего фона и ценовой конъюнктуры рынка сырья не позволили российской валюте развить успех. Ценовой вектор в нефти развернулся вниз. В четверг состоится заседание ЕЦБ, по итогам которого могут стать известны параметры сокращения стимулирующих мер, что может охладить риск-аппетиты. В то же время возвращение позитивной динамики на рынке рублевого долга способно краткосрочно сгладить волатильность рубля", — добавляет он.

Хотя за последние сутки рубль скорректировался после уверенного роста, это не станет точкой разворота вниз для курса российской валюты, полагает Максим Бирюков из УК "Альфа-Капитал".

"Долгосрочный тренд на укрепление рубля подкреплен как сильной конъюнктурой сырьевых рынков, так и продолжающимся циклом повышения ставки ЦБ. Помимо этого, в пользу сильного рубля играют сильнейшие макропоказатели РФ. В ближайшее время курс будет консолидироваться у уровня 70 рублей за доллар, однако не исключаем повышенную волатильность в ответ на динамику цены на нефть", — добавляет он.