ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились в среду, отскочив от рекордных значений, свидетельствуют данные торгов. Рубль растерял рост начала недели из-за фиксации игроками прибыли

В частности, снизились после рекордов на этой неделе промышленный индекс DJIA (на 0,74%, до 35490,69 пункта) и индекс широкого рынка S&P 500 (на 0,51%. до 4551,68 пункта). Высокотехнологичный NASDAQ закрылся в точности "по нулям" на отметке в 15235,84 пункта.