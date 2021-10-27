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https://1prime.ru/Financial_market/20211027/835058143.html
Биржевые индексы США снизились, отскочив от рекордных значений
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Биржевые индексы США снизились в среду, отскочив от рекордных значений, свидетельствуют данные торгов. В частности, снизились после рекордов на этой неделе промышленный индекс... ПРАЙМ, 27.10.2021
индексы, рынки, новости, биржи, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 27 окт — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились в среду, отскочив от рекордных значений, свидетельствуют данные торгов.
В частности, снизились после рекордов на этой неделе промышленный индекс DJIA (на 0,74%, до 35490,69 пункта) и индекс широкого рынка S&P 500 (на 0,51%. до 4551,68 пункта). Высокотехнологичный NASDAQ закрылся в точности "по нулям" на отметке в 15235,84 пункта.