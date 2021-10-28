ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 кот — ПРАЙМ. Московская биржа ожидает под конец 2021 года достичь общего объема торгов в размере 1 квадриллион рублей, сообщил управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич. Банк России против стимулирования вложений в иностранные фондовые рынки

"Основной лейтмотив, который я слышу в кулуарах конференции, что 2020 год был специфический, но очень успешный для индустрии, но 2021 год оказался еще успешнее", — сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.

"Мы видим, что деньги продолжают активно приходить вместе с клиентами на российский финансовый рынок. Мы в этом году на Московской бирже рассчитываем увидеть знаковую цифру — под конец года общий объемов торгов в 1 квадриллион рублей", — сказал он.