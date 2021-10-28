МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Цена золота в четверг вечером немного поднимается после публикации данных о ВВП США в третьем квартале, свидетельствуют данные торгов. Глава ЕЦБ назвала причины роста цен на электроэнергию в ЕС

По состоянию на 18.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,11%, или на 1,95 доллара, до 1800,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,14%, до 24,157 доллара за унцию.

ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после увеличения на 6,7% во втором квартале. Аналитики ожидали роста на 2,7%.

После выхода этой статистики курс доллара перешел к снижению к евро и начал еще больше уменьшаться к иене. Слабый доллар поддерживает рост цен на золото, поскольку делает его более выгодным для держателей иной валюты.

В целом, как сказал газете Wall Street Journal аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), динамика котировок золота будет оставаться положительной, так как инвесторы осознают тот факт, что мировые центробанки не будут резко ужесточать монетарную политику даже при еще большем ускорении инфляции.