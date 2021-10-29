МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Бумаги канадского производителя композитов Meta Materials выросли на 25,88% после объявления основателем Facebook Марком Цукербергом о переименовании компании и новом названии Meta. По данным биржи NASDAC, акции Meta Materials (META®) на этом фоне торговались на уровне $5,74 за бумагу.

Цукерберг объявил новое название компании Facebook

CNBC напоминает, похожая ситуация на рынке возникла с китайской компанией Zoom Technologies, которую инвесторы перепутали с сервисом видеосвязи Zoom Video Communications.

Другое издание Market Watch напоминает, что бумаги канадской Meta несколько месяцев назад попали в число "мемных" и резко выросли на 261% — с $2,75 до $9,92. Из-за этого "сейчас были сбиты с толку даже частные инвесторы с Reddit".

"Реально ли это ценовое движение, или люди, покупающие MMAT, думают, что получают Facebook по очень низкой цене? Мне бы хотелось, чтобы динамика цены была реальной, но я уже видел это раньше, когда люди покупали не те акции…", — цитирует РБК одного из комментаторов в сабреддите r/MMAT.