МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на магний неизбежно вырастут с ростом требований к защите окружающей среды и уровню выбросов углерода, заявил РИА Новости эксперт центра углеродно-нейтральных технологий Пекинского транспортного университета Чжэн Тинъин. В Fitch оценили влияние заявлений Путина на рынок газа

Ранее европейские отраслевые ассоциации призвали власти ЕС к действиям из-за дефицита магния: ожидается, что к концу ноября в Европе могут закончиться его запасы. Как заявил РИА Новости источник в Еврокомиссии, ЕК осведомлена о дефиците магния в Евросоюзе и контактирует с Китаем, чтобы решить эту проблему. ЕС на 95% зависит от Китая в обеспечении своих потребностей в магнии.

Из-за усилий правительства Китая по ограничению внутреннего энергопотребления поставки магния из Китая были либо приостановлены, либо резко сокращены с сентября 2021 года.

Учитывая задачу пройти пик выброса парниковых газов к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году, отсталые производственные мощности в Китае будут постепенно уходить с рынка, что отразится на предложении магния на рынке, отметил Чжэн Тинъин.

"Из-за роста требований к защите окружающей среды и уровню выбросов углерода во всем мире промышленность с высоким уровнем загрязнения и высоким энергопотреблением срочно нуждается в технологической модернизации. Это неизбежно приведет к росту цен на магний на международном рынке", — сказал Чжэн Тинъин.

По словам эксперта, страны Запада одновременно требуют от Китая сокращения выбросов и поставок дешевого магния. "Это парадокс", — добавил он.

Процесс плавки магния методом Пиджона (Pidgeon process) отличается высоким энергопотреблением, а также высоким риском загрязнения окружающей среды, отметил Чжэн Тинъин.

Говоря о перспективах переноса мощностей по производству магния в другие страны, эксперт отметил необходимость учитывать целый ряд факторов. В их числе, наличие в стране месторождений магниевых руд, местная политика по контролю за выбросами, состояние промышленности. "Среди развитых и уделяющих внимание окружающей среде стран не будет большого энтузиазма", — добавил он.

В последние десятилетия китайские производители магния активно наращивали производство, превратив страну в одного из крупнейших поставщиков этого металла в мире. В 2020 году объем экспорта продукции магниевого производства превысил 5042 тонны.

Магниевый сплав широко используется в авиационной и автомобильной промышленности, при производстве электроприборов, его также называют "экологически чистым инженерным материалом 21 века".