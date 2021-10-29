МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основному индексу в пятницу и за неделю, но вырос по итогам октября. Рост российской экономики в сентябре замедлился до 3,4%

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,95%, до 4150 пунктов ровно, а долларовый индекс РТС — на 1,94%, до 1843,83 пункта. Скачок курса доллара вверх на 73 копейки, до 70,93 рубля, объясняет это различие в динамике.

За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,12%, РТС — на 1,82%, но за октябрь эти индексы выросли на 1,13% и на 3,72% соответственно.