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https://1prime.ru/Financial_market/20211029/835075458.html
Российский рынок акций снизился в пятницу и за неделю, но вырос за месяц
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Российский рынок акций снизился по основному индексу в пятницу и за неделю, но вырос по итогам октября. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,95%, до 4150... ПРАЙМ, 29.10.2021
индексы, рынки, новости, мосбиржа, ртс, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основному индексу в пятницу и за неделю, но вырос по итогам октября.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,95%, до 4150 пунктов ровно, а долларовый индекс РТС — на 1,94%, до 1843,83 пункта. Скачок курса доллара вверх на 73 копейки, до 70,93 рубля, объясняет это различие в динамике.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 1,12%, РТС — на 1,82%, но за октябрь эти индексы выросли на 1,13% и на 3,72% соответственно.