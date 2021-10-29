МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись без единой динамики на фоне неоднозначной статистики по региону, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился в пятницу и за неделю, но вырос за месяц

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,16%, до 7237,57 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,38%, до 6830,34 пункта, немецкий DAX уменьшился на 0,05%, до 15688,77 пункта.

В пятницу инвесторы оценивали европейскую статистику. Так, ВВП 19 стран еврозоны, согласно первой оценке, в третьем квартале 2021 года вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном. Оба показателя оказались лучше прогнозов.

Кроме того, ВВП Франции в предыдущем квартале, по предварительной оценке, также вырос больше прогнозов — на 3% по сравнению со вторым кварталом. Аналитики ожидали, что французская экономика увеличилась на 2,1%.

В то же время опасения инвесторов вызвали данные о том, что годовая инфляция в еврозоне в октябре ускорилась до 4,1%, рекорда с июля 2008 года. Аналитики полагают, что это является свидетельством об инфляционных рисках, которые несет в себе продолжение мягкой монетарной политики центробанков.

"Сегодняшний неожиданный скачок инфляции еврозоны до 4,1% является еще одним напоминанием о рисках, которые несет в себе текущая мягкая политика ЕЦБ; также это добавляет давления на центробанки, которые, кажется, находятся в отрицании, в то время инфляционные риски нарастают", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).