МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером вновь вернулись к росту после снижения в ходе торговой сессии, свидетельствуют данные торгов. Россия в августе поднялась на второе место по экспорту нефти в США

По состоянию на 20.56 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,31%, до 83,92 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,76%, до 83,44 доллара за баррель.

В первой половине дня нефть дорожала, однако ближе к вечеру ее стоимость перешла к снижению примерно на 1%. Такая смена динамики произошла на фоне сообщений СМИ о том, что на данный момент выбирается дата для продолжения переговоров по иранской сделке в Вене. Позднее замглавы МИД России и Ирана сообщили о проведении "плодотворной встречи" по возможному снятию санкций.

В целом в октябре наблюдалась положительная динамика нефтяных котировок. Brent с начала месяца подорожал почти на 7%, WTI – на 11,2%. Этому способствовали опасения дефицита сырья на рынке.

По словам аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya), которого цитирует агентство Блумберг, нехватка предложения на рынке может оказаться меньше, чем изначально предполагалось, однако она "в ближайшее время никуда не уйдет". Аналитик также отметил, что рост стоимости нефти может продолжиться, если по итогам следующей встречи ОПЕК+ альянс сохранит текущие параметры сделки.

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 29 октября, увеличилось на одну – до 444 агрегатов.