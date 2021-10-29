МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в ноябре падения российского рынка акций по основным биржевым индексам, а также — курса рубля к доллару и евро – вслед за нефтью, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. США подтвердили рыночный статус российской экономики

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС упадут в следующем месяце на 2% и на 2,1% – до 1806 и 4068 пунктов, соответственно, ожидают эксперты.

Нефть марки Brent подешевеет более чем на 2 доллара до 81,5 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется в пределах 0,5 цента до 1,16 доллара, стоимость золота останется около 1800 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ за месяц 0,6% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 50 копеек до 71,4 рубля, евро – на 1 рубль до 82,9 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В ноябре мировым рынкам будет расти сложнее, уверен Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Внимание инвесторов останется на поведении инфляции в США. Если ее темпы продолжат расти, это станет поводом для переноса ожиданий первого повышения базовой ставки в США на третий квартал 2022 года, а это уже чревато рисками коррекционной волны", — добавляет он.

Уже в первые числа ноября ФРС проведет очередное заседание, на котором от регулятора ожидают умеренно жесткой позиции и настроя на сокращение покупок облигаций с сохранением текущего уровня процентных ставок как минимум до конца следующего года, замечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Любое смещение тона в сторону ужесточения будет негативно для рисковых активов, расположенных у очередных рекордных и локальных максимумов, считает она.

"Возможным поводом для фиксации прибыли могло бы стать и ухудшение макроэкономических данных (и, в частности, сильное ускорение инфляции). В остальном фондовые площадки среднесрочно продолжают смотреть наверх, а понижательные риски сконцентрированы главным образом в краткосрочном периоде", — добавляет аналитик.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка ждет, что Федрезерв по итогам заседания 2-3 ноября начнет сокращать интенсивность программ выкупа активов на 15 миллиардов долларов в месяц (вместо текущих 20 миллиардов долларов), а повышенный инфляционный фон начнет более выраженно ухудшать тональность американской статистики, что способно усилить экономические опасения и снизить ожидания по сезону рождественских распродаж.

"Поэтому склонны прогнозировать усиление коррекционных настроений в ноябре. Нерешенность проблемы госдолга в США по мере приближения к 3 декабря, дате вероятного техдефолта, в отсутствие прогресса переговоров законодателей в Конгрессе США также способна добавить фондовым рынкам негатива", — добавляет он.

"Охлаждение на рынке энергоносителей будет наблюдаться в течение всего следующего месяца, в том числе, в связи с рисками новых ограничений (добровольных или принудительных), которые на активность потребителей в Китае и Европе накладывает раскручивающаяся новая волна заболеваемости коронавирусом. Это приведет к сокращению положительного сальдо торгового баланса России", — считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Основным фоновым риском для нефтяного рынка в ноябре останется продвижение переговоров по ядерной сделке Ирана, указывает Евстифеев. Если ранее инвесторы отыграли неготовность ОПЕК+ влиять на высокие цены, то иранский фактор еще может оказать давление на котировки, полагает он. США подтвердили рыночный статус российской экономики

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что ввиду высоких цен на нефть российский рынок акций по-прежнему выглядит более защищенным.

"В начале февраля состоится заседание ФРС, от которого ждут сокращения покупки облигаций. Для рынков это не является новостью, но станет точкой отсчёта цикла ужесточения денежной политики ФРС. Соответственно, в ноябре настроения на рынках могут быть менее позитивными. Кроме того, Китай продолжит сдерживать рост сырьевых цен, а это уже непосредственно касается российского рынка", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

Соответственно, эксперт ждёт если не падения, то, как минимум, консолидации российских акций.

В ноябре рынок может снизиться в диапазон 3950-4050 пунктов по индексу Московской биржи, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Не стоит ожидать снижения курса ниже уровня в 69 рублей за доллар в ближайшем месяце, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Цены на "черное золото" вряд ли покажут очередной существенный рост, а следующее повышение ставки ЦБ будет лишь в середине декабря. При этом негатив для рубля, как рискового актива, может быть связан с началом сворачивания программы QE в США. На этом фоне мы ожидаем, что в октябре курс будет находиться в диапазоне 69-71,5 рубля за доллар", — оценивает он.

Рубль может скорректироваться вниз от локальных вершин в случае нисходящего тренда на сырьевых площадках, оценивает Кожухова.

Что касается интереса нерезидентов к покупке ОФЗ, растущие инфляционные ожидания в Европе и США, а также "ястребиный" сигнал с последнего заседания ЦБ РФ, не предполагают скорого возвращения внешнего спроса, отмечает Вайсберг, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

Коридор колебаний курса доллара в ноябре Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс" оценивает в диапазоне 70-73 рублей. Эксперт рассказал, когда стоит опять покупать доллар

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"На нашем рынке акций пока не видим сильных идей в "голубых фишках", в большей степени подверженных колебаниям глобальной конъюнктуры, отдавая предпочтение внутренним секторам", — говорит Локтюхов.

Он рассчитывает на оживление спроса на акции транспортного сектора ("Аэрофлот", НМТП), "фишки" электроэнергетики ("Интер РАО", ОГК-2, ТГК-1) и непродовольственного ритэйла ("Детский Мир", "М.Видео"). В сегменте металлургии и горнодобычи видит потенциал восстановительного роста акций производителей драгметаллов.

"Вероятней всего, под давлением в ноябре будут оставаться бумаги нефтегазового сектора, а также угольщики. Кроме того, рост ставки ЦБ РФ в октябре негативно скажется на прибыли банков, так как они будут вынуждены провести негативную переоценку вложений в облигации. Соответственно, неуверенность проявится в финансовом секторе", — считает Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Перспектива повышения ставки Центробанка продолжит оказывать давление на сектор строительных компаний", — добавляет он.

В центре внимания IPO Softline, "Делимобиля" и ЦИАН; из корпоративных отчетов: операционные результаты представит "Мать и Дитя" и финансовые "Мосэнерго", — напоминает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Лидерами роста, на его взгляд, будут акции МТС, "М.Видео", "Детского Мира", АФК "Системы" и "ЭсЭфАй", отрицательная динамика ожидается в бумагах первого эшелона.