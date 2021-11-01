МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США немного увеличиваются в понедельник на оптимизме после публикации сильных отчетов, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы растут вслед за Азией

По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,11%, до 35742 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,15%, до 15861 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4602 пункта.

На минувшей неделе ряд компаний отчитался о своих финансовых результатах с начала года. В целом, финансовые отчеты были сильными, компании смогли нарастить прибыль, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Такие данные поддерживают оптимизм инвесторов относительно того, что экономика восстанавливается.

"Не вижу, чтобы на рынок закрались какие-то опасения, потому что сезон отчетности был довольно хорошим, и большинство компаний отметили высокий спрос", — отметила старший стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

В среду будут оглашены итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки ожидают, что регулятор объявит о сокращении программы выкупа активов и сохранит процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. В то же время, участники торгов ожидают услышать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейшего направления монетарной политики в свете сохранения высокой инфляции.

В сентябре годовая инфляция в США ускорилась до 5,4% против 5,3% в августе. Данные за октябрь будут опубликованы 10 ноября. Аналитики прогнозируют снижения темпов роста потребительских цен до уровня августа в 5,3%.