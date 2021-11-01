Фьючерсы на фондовые индексы США немного растут на оптимизме после публикации сильных отчетов
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США немного увеличиваются в понедельник на оптимизме после публикации сильных отчетов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.00 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,11%, до 35742 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,15%, до 15861 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4602 пункта.
На минувшей неделе ряд компаний отчитался о своих финансовых результатах с начала года. В целом, финансовые отчеты были сильными, компании смогли нарастить прибыль, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Такие данные поддерживают оптимизм инвесторов относительно того, что экономика восстанавливается.
"Не вижу, чтобы на рынок закрались какие-то опасения, потому что сезон отчетности был довольно хорошим, и большинство компаний отметили высокий спрос", — отметила старший стратег Principal Global Investors Сима Шах (Seema Shah), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
В среду будут оглашены итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки ожидают, что регулятор объявит о сокращении программы выкупа активов и сохранит процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. В то же время, участники торгов ожидают услышать комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла относительно дальнейшего направления монетарной политики в свете сохранения высокой инфляции.
В сентябре годовая инфляция в США ускорилась до 5,4% против 5,3% в августе. Данные за октябрь будут опубликованы 10 ноября. Аналитики прогнозируют снижения темпов роста потребительских цен до уровня августа в 5,3%.
https://1prime.ru/Financial_market/20211101/835090245.html