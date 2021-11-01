МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, обновил минимум с марта 2020 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

В марте 2020 года, когда случился обвал цен нефти, индекс опускался до отметки 136,24 пункта (это произошло 19 марта).

В понедельник, 1 ноября, по состоянию на 17.50 мск индекс теряет 0,38% и снижается до уровня 136,23 пункта. После позитивного старта на открытии тогов индекс быстро начал сдавать позиции и ближе к завершению дневной торговой сессии переписал полуторалетний минимум.

Индекс RGBI начал резко терять в цене на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых.