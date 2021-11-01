МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото растет в понедельник вечером, главным событием на рынке остается двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.47 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,59%, или на 10,55 доллара, до 1794,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,75%, до 24,128 доллара за унцию. Утром стоимость золота слабо колебалась.

Двухдневное заседание ФРС намечено на 2-3 ноября. Рынки широко ожидают, что регулятор объявит о начале сворачивания программы выкупа активов, а уже в следующем году может поднять ключевую ставку. Трейдеры продолжают ожидать решение, которое может принять Федрезерв на фоне поступающих экономических данных.

Так, ВВП США в третьем квартале, по первой оценке, вырос только на 2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) после роста на 6,7% кварталом ранее, прогноз роста составлял 2,7%. При этом ранее в октябре минтруда США сообщил, что годовая инфляция в стране в сентябре вернулась к июльским максимумам и достигла 5,4%.

"Золото, скорее всего, получит поддержку за счет опасений по инфляции даже после того, как ФРС начнет поднимать ставки, потому что более высокие ставки мало повлияют на перебои поставок", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика abrdn Боба Минтера (Bob Minter). Эксперт отмечает, что золото перешло из довольно широкого ценового диапазона в довольно узкий, а сужение ценового диапазона обычно разрешается сильной динамикой.