МОСКВА, 2 ноя- Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись ростом, но не смогли подняться выше ключевой отметки 1800 долларов за унцию. Инвесторы оценивают последние данные по производственному сектору США, а также ждут заседания руководства Федеральной резервной системы и выхода очередного месячного отчета по занятости. Золото дорожает в ожидании заседания ФРС

"Инфляция по-прежнему беспокоит чиновников центрального банка, поскольку сохраняющиеся проблемы с производственными цепочками и высокие цены на энергоносители делают затяжной рост потребительских цен более вероятным, чем считалось ранее", — отмечает старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

"Такие опасения заставляют поверить, что ФРС может объявить о начале сворачивания программы покупки казначейских и ипотечных облигаций на посвященном денежно-кредитной политике совещании, которое состоится позднее на этой неделе, — говорит он. — Это будет способствовать сценарию, который, вероятно, окажет поддержку доллару и нанесет ущерб драгоценному металлу из-за обратной корреляции цен на оба актива".

Двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике завершится в среду.

Аналитики Sevens Report Research рекомендуют следить за двумя уровнями: поддержкой 1725 долларов и сопротивлением 1835 долларов. По их мнению, золото будет продолжать торговаться в диапазоне, пока цены не пробьют одну из этих отметок.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX закрылись ростом на 11,90 доллара, или 0,7%, по 1795,80 доллара за унцию. В ходе торгов котировки поднимались до 1797,50 доллара. Наиболее активно торгующиеся контракты на золото завершили торги пятницы падением на 0,7% против уровня недельной давности, согласно рыночным данным Dow Jones. В то же время по итогам октября котировки выросли на 1,5%, продемонстрировав самый сильный месячный рост с июля.

Декабрьские фьючерсы на серебро выросли в цене на 12 центов, или 0,5%, до 24,073 доллара за унцию. Цены на этот драгоценный металл в пятницу впервые за 5 месяцев продемонстрировали рост по итогам месяца, поднявшись в октябре на 8,6%. За неделю серебро подешевело примерно на 2,1%.

На прошлой неделе золото находилось под давлением на фоне роста доллара. Более сильный доллар может негативно влиять на золото и другие сырьевые товары, торгующиеся за валюту США, делая их более дорогостоящими для держателей других валют. В понедельник американский доллар немного ослаб. Индекс доллара DXY снизился на 0,1%.

Дополнительную поддержку котировкам золота в понедельник оказали последние экономические данные США.

Так, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в октябре составил 60,8 против 61,1 в сентябре, согласно данным Института управления поставками (ISM). Инвесторы также ждут выхода в пятницу очередного месячного отчета по рабочим местам вне сельского хозяйства США.

Декабрьские фьючерсы на медь на COMEX выросли в цене на 0,6%, до 4,394 доллара за фунт. Январские контракты на платину подорожали на 4,6%, до 1067,30 доллара за унцию, а декабрьские фьючерсы на палладий — на 3,6%, до 2052,30 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts, перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ