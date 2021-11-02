МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Стоимость эталонной пшеницы на бирже в Чикаго поднялась выше 8 долларов за бушель, впервые с декабря 2012 года, на рисках сокращения урожая из-за неблагоприятных погодных условий и роста цен на удобрения, свидетельствуют данные торгов и комментарии. Аналитики спрогнозировали урожай российской пшеницы в следующем году

По итогам торгов на Чикагской бирже мартовский фьючерс на пшеницу подорожал до 8,08 доллара, впервые с декабря 2012 года превысив отметку в 8 долларов за бушель.

Некоторые фермеры сейчас сталкиваются с засухой в посевную, а также с ростом цен на удобрения, поясняет агентство Блумберг, и отмечает, что стоимость пшеницы непрерывно растет шестой месяц подряд, при этом только за октябрь она подорожала на 6,5%. Это самый длительный ежемесячный рост с 2007 года (тогда котировки росли с апреля по сентябрь).

Агентство также полагает, что рост стоимости пшеницы может привести к росту цен и на другие продуты питания во всем мире. В начале октября Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщала, что мировые цены на продовольствие в сентябре выросли до рекордного уровня за 10 лет.