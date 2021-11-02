Основные фондовые индексы АТР закрыли торги в основном снижением в преддверии заседания ФРС США
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в основном снижением, — инвесторы предпочли не рисковать перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,1% — до 3505,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2392,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,22%, до 25099,67 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,16% — до 3013,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,63% — до 7324,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,43%, до 29520,9 пункта.
Инвесторы проявляют осторожность в ожидании решений ФРС США. Итоги ноябрьского заседания будут оглашены в среду, 3 ноября. Рынки ожидают, что регулятор объявит о начале сворачивания выкупа активов. Кроме того, участники торгов хотят получить комментарии по дальнейшей монетарной политике в условиях рекордно высокой инфляции.
"Хотя рекордные отметки Уолл-стрит могли бы в одночасье поднять настроения на азиатских рынках, предстоящие решения центральных банков сдерживают рисковые настроения", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).
Индекс Dow Jones в понедельник впервые в истории преодолел отметку в 36 тысяч пунктов.
Негатива азиатским рынкам добавляет ситуация с коронавирусом в регионе. По данным СМИ, за последние несколько дней в некоторых частях КНР наблюдаются вспышки COVID-19.
https://1prime.ru/Financial_market/20211102/835103362.html