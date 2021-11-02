МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в основном снижением, — инвесторы предпочли не рисковать перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций открыл торги ростом

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,1% — до 3505,63 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,81%, до 2392,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,22%, до 25099,67 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,16% — до 3013,49 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,63% — до 7324,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,43%, до 29520,9 пункта.

Инвесторы проявляют осторожность в ожидании решений ФРС США. Итоги ноябрьского заседания будут оглашены в среду, 3 ноября. Рынки ожидают, что регулятор объявит о начале сворачивания выкупа активов. Кроме того, участники торгов хотят получить комментарии по дальнейшей монетарной политике в условиях рекордно высокой инфляции.

"Хотя рекордные отметки Уолл-стрит могли бы в одночасье поднять настроения на азиатских рынках, предстоящие решения центральных банков сдерживают рисковые настроения", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong).

Индекс Dow Jones в понедельник впервые в истории преодолел отметку в 36 тысяч пунктов.

Негатива азиатским рынкам добавляет ситуация с коронавирусом в регионе. По данным СМИ, за последние несколько дней в некоторых частях КНР наблюдаются вспышки COVID-19.