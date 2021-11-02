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https://1prime.ru/Financial_market/20211102/835103809.html
Европейские индексы в основном растут вслед за рынками США
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Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.26 мск немецкий DAX растёт на... ПРАЙМ, 02.11.2021
рынки, новости, торги, биржи, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.26 мск немецкий DAX растёт на 0,44%, до 15875,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 6909,13 пункта. Британский индекс FTSE 100 опускается на 0,55%, до 7248,73 пункта,
Европейские инвесторы обратили внимание на закрытие фондовых бирж США в плюсе, чему способствует финансовая отчетность крупных компаний.
При этом британский индекс в заметном минусе, также во многом на корпоративных новостях. Так, акции нефтяной компании BP падают в цене на 3%.