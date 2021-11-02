МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются

По состоянию на 12.26 мск немецкий DAX растёт на 0,44%, до 15875,8 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 6909,13 пункта. Британский индекс FTSE 100 опускается на 0,55%, до 7248,73 пункта,

Европейские инвесторы обратили внимание на закрытие фондовых бирж США в плюсе, чему способствует финансовая отчетность крупных компаний.

При этом британский индекс в заметном минусе, также во многом на корпоративных новостях. Так, акции нефтяной компании BP падают в цене на 3%.