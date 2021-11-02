МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в октябре снизился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 84,9 триллиона рублей, сообщается на сайте торговой площадки.

Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 75,6%) и срочный рынок (рост на 4,5%). Объем торгов на денежном рынке остался на уровне прошлого года (41,6 триллиона рублей), на валютном рынке снизился на 16,7% и составил 24,9 триллиона рублей, на рынке драгметаллов вырос в 2,1 раза. Вместе с тем объем торгов на фондовом рынке в целом в октябре снизился на 0,6% — до 4,503 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 75,6% — до 3,02 триллиона рублей, а среднедневной объем — на 84%, составив 143,8 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями упал на 47,5%, до 1,483 триллиона рублей. Среднедневной объем снизился на 44,8% — до 70,6 миллиарда рублей.

В октябре на фондовом рынке Московской биржи были размещены 86 облигационных займов на общую сумму 811,3 миллиарда рублей, включая размещение однодневных облигаций на 262,4 миллиарда рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос в октябре на 4,5% и составил 13,2 триллиона рублей, или 172 миллиона контрактов. Среднедневной объем торгов составил 628,8 миллиарда рублей.

"Объем торгов на валютном рынке составил 24,9 триллиона рублей (29,9 триллиона рублей в октябре 2020 года)… Объем торгов на денежном рынке остался на уровне октября 2020 года и составил 41,6 триллиона рублей, среднедневной объем операций составил 1 982,9 миллиарда рублей (1 892,3 миллиарда рублей в октябре 2020 года)", — говорится в сообщении.