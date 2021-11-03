МОСКВА, 3 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото во вторник закрылись снижением. Это первый день двухдневного заседания ФРС. Ожидается, что по его итогам центральный банк США объявит о планах по сокращению программы покупки облигаций. Золото дешевеет в рамках коррекции и на ожиданиях итогов заседания ФРС

“На рынке ожидают, что в среду ФРС объявит свои планы по сворачиванию стимулирования”, — говорит Питер Грант, старший аналитик рынка металлов Zaner Metals LLC и Tornado Precious Metals Solutions.

“Если это произойдет, и центральный банк сделает первый шаг в своей долгосрочной стратегии по сворачиванию стимулирования, я полагаю, что цены на золото будут довольно устойчивы. По моему мнению, первый шаг ФРС к сворачиванию стимулирования будет небольшим, учитывая существующие риски для экономического роста”, — отмечает он.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 6,40 доллара, или 0,4%, до 1789,40 доллара за унцию, после роста на 0,7% в понедельник. Декабрьские фьючерсы на серебро подешевели на 57 центов, или примерно 2,4%, до 23,507 доллара за унцию.

Перспектива того, что ФРС в среду объявит о сворачивании стимулирования и возможно даже подготовит почву для перехода к повышению процентных ставок в следующем году, как это уже сделали в последние месяцы другие центральные банки, может создать проблемы для золота, говорит Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda.

“Более крепкий доллар, который, похоже, уже встал на путь коррекции, будет с еще большей силой давить на драгоценный металл", — отмечает он. Во вторник индекс доллара DXY вырос на 0,2%.

Быки "пока не могут выбраться из района с простой скользящей средней за 200 дней и отметкой 1800 долларов в качестве первого сопротивления", отмечает Лукман Отунуга, аналитик FXTM.

"За этим может последовать тестирование на прочность максимума октября 1813,67 доллара, а затем и рост к максимуму сентября 1833,84 доллара, — добавляет он. — В конечном счете, итоги торгов золотом на этой неделе будут зависеть от заседания ФРС США и отчетности по занятости США, которая выйдет в пятницу".

Декабрьские фьючерсы на медь закрылись снижением на 0,3%, по 4,366 доллара за фунт.

Январские контракты на платину подешевели на 2,6% до 1039,30 доллара за унцию, а декабрьские фьючерсы на палладий – на 2,2% до 2007,40 доллара за унцию.

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