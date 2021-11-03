МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Владелец сети "Красное & белое" раскрыл параметры IPO

По состоянию на 12.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижается на 1,71%, до 8,62 доллара, "Новатэка" — на 0,99%, до 249,8 доллара, "Лукойла" — на 0,52%, до 99,88 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевеют на 1,3%, до 9,67 доллара, "Газпром нефти" — на 0,07%, до 34,98 доллара.

Расписки "Норникеля" снижаются в цене на 0,47%, до 30,8 доллара, "Северстали" — дорожают на 0,13%, до 23,03 доллара, НЛМК — дешевеют на 0,6%, до 31,31 доллара.

Бумаги ВТБ дешевеют на 1,31%, до 1,44 доллара, Сбербанка — на 1,79%, до 20,35 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 0,66%, до 108,92 доллара.

GDR АФК "Система" дорожают на 0,39%, до 7,7 доллара. Бумаги "Магнита" дорожают на 0,3%, до 18,16 доллара, "Ленты" — на 0,74%, до 3,06 доллара.